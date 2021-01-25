Бизнесмена Сабадаша освободили и сразу задержали снова

Бизнесмен Александр Сабадаш был освобожден из "Крестов", однако сразу же из изолятора его доставили к следователю по новому уголовному делу. Предпринимателя снова задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения, пишет 47news.

Бизнесмену вменяют мошенничество. Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по заявлению представителя банка «Таврический».

Также Сабадаш побывал в суде, где 25 января там началось рассмотрение апелляционного представления на решение Смольнинского районного суда от 15 января о мере пресечения ему по уголовному делу - гособвинение не согласно с домашним арестом.

Отметим, что Сабадаш уже отбыл семилетний срок по старому уголовному делу - он обвинялся в совершении 10 преступлений по статье о мошенничестве, а также двух преступлений по статье об отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

В ноябре бизнесмену предъявили обвинение в хищении 458 млн руб. у АО «Таврический банк» в 2013 году.