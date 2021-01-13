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Такси могут обязать наносить на машины герб Петербурга

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© Фото: www.gov.spb.ru

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ЗакС принял несколько поправок в городской закон о детальном описании официальных символов северной столицы.

В ходе заседания ЗакСобрания Петербурга было озвучено предложения обязать таксистов размещать официальные символы северной столицы на машинах.

По мнению народных избранников, это может быть упрощенный герб или логотип, утвержденный Смольным. Таким образом, петербургские перевозчики получили бы уникальный стиль.

Между тем, в настоящее время, в соответствии с федеральным законом, размещение логотипа Петербурга на такси индивидуального пользования не будет законным.

Депутат Денис Четырбок отметил, что подготовит инициативу о либерализации символики города жителями и гостями Петербурга.

Также в первом чтении приняли несколько поправок в городской закон о детальном описании официальных символов Петербурга. Изменения были предложены губернатором Александром Бегловым.

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