Смольный внес на рассмотрение ЗакСа законопроект о едином цвете такси

На рассмотрение депутатов Законодательного собрания Петербурга внесли законопроект о едином цвете для такси Северной столицы. Согласно инициативе, машины должны быть покрашены в белый.

Автором документа выступило правительство Петербурга. В пояснительной записке сказано, что единая цветовая гамма позволит избавиться от нелегальных перевозчиков. Чиновники заявили, что белый цвет – самый распространенный, поэтому компаниям будет проще соответствовать новым нормам.

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Предполагается, что требование вступит в силу через полгода после утверждения законопроекта. Оно не будет распространяться такси, получивших лицензию Смольного. Документ также позволяет размещать герб Петербурга при разрешение Смольного и обязывает водителей проходить медицинский осмотр перед выходом на работу.

Инициативу властей Петербурга обсуждают около двух лет. Смольный разместил законопроект еще в 2016 году, изначально речь шла о трех цветах – белом, серебристом и черном. Через год чиновники остановились на белом.

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