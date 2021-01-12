За 2020 год в Петербурге установили 13 тыс. новых вывесок и баннеров

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ выдал более 13,2 тыс. разрешений на установку информационных и рекламных конструкций на улицах Петербурга за прошлый год. Отказ получили 7,9 тыс. заявок, сообщает пресс-служба комитета.

С начала года принято 19 тыс. решений о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций и объектов для размещения информации по заявкам от горожан, в том числе через портал "Наш Санкт-Петербург". Всего же снесено 22 тыс. конструкций.

Также комитет взыскал более 97 млн руб. штрафов.