Баннер как эффективный рекламный инструмент

Современный бизнес сложно представить без рекламы. Она позволяет привлечь потенциальных клиентов, расширить рынки сбыта продукции. Посредством рекламной акции можно повысить узнаваемость как товарной марки, так и отдельной компании. Сегодня на практике используются различные рекламные инструменты. Один из них – баннеры.

Баннер - это носитель рекламы, который представлен в виде большого полотна прямоугольной формы. Полотно изготавливается из различных материалов, на поверхность которых наносится текст или изображение. Использование широкоформатной печати позволяет получить четкое и яркое изображение. Готовое полотно привлекает большое внимание, что положительно сказывается на эффективности баннеров. Их размещают на улице в людных местах:

улицы с большим потоком людей или транспорта;

фасады зданий;

вход в организации;

торговые витрины.

Главная цель баннера – привлечь внимание потенциальных клиентов. С помощью того рекламного носителя можно сформировать положительный имидж организации, эффективно представить новую компанию, продукцию, рассказать в непринужденной форме о преимуществах продукции, о начале акций или прочих интересных предложениях.

Преимущества использования баннеров в рекламе

Баннеры, как рекламные инструменты, набирают популярность. Их используют крупные предприятия, небольшие частные компании. Главное преимущество состоит в том, что информация заметна для большого количества людей. В наружной рекламе этот тип конструкции считается самым эффективным, так как можно донести информацию как до пешеходов, так и до водителей. Нужно позаботиться о стильном дизайне, четкости наносимого изображения и о правильном месте для размещения готовой конструкции. При соблюдении этих условий вы оцените все достоинства баннерной рекламы.

Также к преимуществам представленной рекламы можно отнести:

прочность конструкции;

долгий срок службы без утраты первоначальных характеристик;

устойчивость к воздействию погодных явлений: дождь, снег, порывистый ветер, резкие смены температуры;

доступная цена;

эффектный вид;

многофункциональность;

четкость и яркость наносимого изображения;

простой монтаж.

Баннер в Москве можно использовать в качестве временного ограждения по периметру строительной площадки. В этом случае он будет выполнять защитную функцию, так как исключит проход на участок пешеходов и посторонних людей. Баннеры можно размещать на фасаде зданий, предварительно получив разрешение на монтаж. Установка не отличается сложности. Выгоднее заказывать монтаж в компании, которая занимается производством наружной рекламы. В этом случае один подрядчик выполняет весь комплекс работ.

При относительно невысокой цене этот информационный носитель демонстрирует эффективность. Если разместить на высоте, то изображение будет видно издалека. Даже водители при движении на скорости смогут разглядеть название торговой марки или товара. Это положительно сказывается на повышении уровня продаж. Использовать баннеры стоит молодым компаниям, которые только входят на рынок, хотят громко заявить о себе, завоевать популярность и доверие клиентов

Виды баннеров

При заказе наружной рекламы производители предложат большой выбор продукции. Благодаря этому можно подобрать подходящий формат для бизнеса любой специфики и масштаба. Выделяют следующие виды баннеров:

наружные конструкции с рекламой Frontlit;

Backlit;

BlackOut;

Blue Back.

Первый вариант представляет стандартное полотно с ламинацией. Часто оно комбинируется с подсветкой, что в разы повышает эффективность. Даже в темное время суток рекламная продукция будет работать на имидж компании. Backlit представляет литое полотно, которое подсвечивается изнутри. BlackOut это непрозрачный литой материал. Изображение, текст может наноситься с двух сторон. Представленный вариант пользуется спросом, так как полотно прочное, долговечное. Готовая конструкция может использоваться долгое время, не утрачивая первоначальных характеристик и товарного вида.

Blue Back это прочные полотна с голубым оттенком, на поверхность которых можно наносить изображения и текст в любой цветовой гамме. Посредством этого вида наружной рекламы можно реализовывать самые смелые, креативные идеи. Можно заказать разработку макета, в котором будет отражаться фирменный стиль компании. Этот ход сработает положительно на имидж, который в сфере бизнеса играет важную роль в определении уровня продаж. Клиенты охотнее обращаются в организации, которые пользуются доверием у клиентов.

По типу поверхности баннеры делятся на два вида:

Литые;

ламинированные.

Основа для выпуска литой конструкции – сетка. При подготовке сетка заливается жидким поливинилхлоридом – полимером нового поколения. Затем заготовка пропускается через специальное оборудование, что придает материалу гладкую поверхность. Затем на поверхность посредством широкоформатной печати наносится любой текст, рисунок, логотип. Достоинства представленного типа заключается в эластичности полотна и прочности. Готовые конструкции хорошо переносят воздействие разных погодных явлений, в том числе и порывистого ветра. На поверхность можно наносить изображения в любой цветовой гамме. Также обеспечивается продолжительный срок службы, поэтому литые изделия востребованы.

Следующий вид – ламинированные конструкции. В состав входит полотно в два или более слоя. Для придания дополнительной прочности и надежности используется армированная сетка. Этот тип наружной рекламы отличается более высокой ценой. Он используется для разовой акции, для монтажа внутри зданий. К недостаткам стоит отнести более низкую прочность, если сравнивать с литыми изделиями. Эксплуатировать ламинированные конструкции можно на протяжении 2-3 месяцев.

Какой вариант подойдет вам, зависит от целей, условий использования готовой рекламы. Но сегодня производители предлагают большой выбор баннеров, а технологии печати позволяют реализовывать смелые дизайнерские идеи.