Петербуржцам обещают мороз и метель

В Санкт-Петербурге ожидается облачная погода и слабая метель днем. Температура воздуха опустится до -9 градусов, а на дорогах будет гололед, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер несильный, юго-восточный.

Ночью снова подморозит.

Также, по данным синоптиков, в Ленобласти будет холоднее. Там также ожидается снег.

Спасатели и метеорологи призывают горожан быть внимательными на дорогах - осторожность следует проявлять и пешеходам, и водителям.