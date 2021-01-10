"Маяковскую" закрыли почти на год

С 10 января в Петербурге закрылся вестибюль станции метро «Маяковская». Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

На станции начинается капитальный ремонт, который продлится до декабря 2021 года. Также будет отремонтирован наклонный ход.

Дла выхода в город или входа в подземку можно использовать ближайшие станции: «Площадь восстания», «Владимирскую» и «Достоевскую». Также можно добираться до работы или дома на наземном транспорте.

Как отмечают "Невские новости", для многих горожан закрытие "Маяковской" стало сюрпризом. Люди узнавали о ремонте только дойдя до входных дверей. Впрочем, до станции "Площадь Восстания" - лишь несколько сотен метров пешком.

Внутренний переход между станциями «Маяковская» и «Площадь Восстания» продолжит свою работу в обычном режиме. Работники метрополитена оградили путь к эскалаторам на подъем со станции «Маяковская».