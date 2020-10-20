В петербургском метро на капремонт закроют семь станций

В период с 2020 по 2025 год несколько станций петербургского метрополитена ждет ремонт.

В 2021 году работы стартуют на станциях «Маяковская» и «Московская 2», этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен».

Также будут закрываться "Удельная", "Озерки", "Ладожская". Капремонт ждет и "Технологический институт 2", и "Проспект Большевиков".

Подробный график можно посмотреть на сайте подземки.