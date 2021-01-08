На Васильевском острове коммунальная авария: отопления нет в нескольких домах

В нескольких домах на Васильевском острове отключили отопление из-за дефекта на распорядительной сети. Она находится в доме 30 по Наличной улице, сообщает 78.ru.

На месте уже ведутся ремонтные работы. Завершить починку - замену плохого участка трубопровода - планируется вечером 8 января.

Несколько домов на Наличной и Нахимова отапливаются по резервной схеме.

Как писал Санкт-Петербург.ру, регулярное зимнее отопление запустили в нашем городе 15 октября 2020 года. До этого в северной столице проводили масштабные проверки теплосетей.