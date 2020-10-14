Петербург перейдет на регулярное отопление 15 октября

По словам сотрудников комитета по энергетики, в четверг, 15 октября, теплоснабжающие организации переходят к регулярному отоплению зданий города.

Решение о начале отопительного сезона было принято в связи с понижением температуры воздуха и прогнозируемым похолоданием. Жилищные организации, которые занимаются обслуживанием жилых домов, обязаны перейти на регулярное отопление.

Напомним, в данный момент дома Петербурга снабжают теплом в режиме периодического протапливания, который начал действовать с 17 сентября. Управляющие копании могли включать отопление в жилых домах в зависимости от погодных условий и после соответствующих обращений жителей. Для того, чтобы дом был подключен к отоплению, у него должна отсутствовать просроченная задолженность за тепловую энергию.