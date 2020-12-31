В московских аэропортах задержали 50 рейсов, отменили 90

Почти 150 рейсов задержаны и отменены днем в четверг в аэропортах Москвы на фоне непогоды. По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы отменены 96 рейсов, еще 53 задержаны.

Больше всего отмен во Внуково (48), а задержанный рейсов - в Домодедово (78), сообщает "Интерфакс".

В терминалах Домодедово отмечают огромное скопление людей - тысячи пассажиров собирались отправиться в регионы.

По данным СМИ, причиной задержек стал ледяной дождь, из-за которого ВПП покрыты наледью. Пока сотрудники аэропортов очищают полосы от корки льда, принято решение не принимать и не отправлять самолеты в небезопасных условиях.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменой и задержкой ряда авиарейсов.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в Пулково также задерживают рейсы, несколько из них - в Москву.