В Пулково в последний день года задерживают рейсы

В петербургском аэропорту Пулково сегодня задерживаются рейсы. По данным онлайн-табло на 15:00, задержаны вылеты рейсов в Иваново, Москву, Калининград, Екатеринбург и Ижевск.

Накануне, 30 декабря, в воздушной гавани также были задержки. С опозданием отправились самолеты в Пермь и Самарканд. Причины задержек ни вчера, ни сегодня не уточнялись.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в Петербурге в новогоднюю ночь ожидается плюсовая температура. Возможны осадки в виде мокрого снега или дождя. На дорогах будет скользко, празднующим петербуржцам, а также автомобилистам стоит быть осторожнее.