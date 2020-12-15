Галкин показал Пугачеву в домашнем халате и без мейк-апа

Юморист Максим Галкин поделился с поклонниками новой фотографией своих детей Лизы и Гарри. На снимок в "Инстаграме" попала и супруга Галкина, певица Алла Пугачева.

На снимке Лиза и Гарри стоят одетые, а на заднем плане можно увидеть маму ребят в домашнем образе: без макияжа, с неубранными волосами и в халате.

При этом фанаты были не очень любезны со звездой. Все нахваливали детей, однако вид Аллы Борисовны многих шокировал.

На днях Максим Галкин напугал Аллу Пугачеву костюмом Смерти. Примадонна подпрыгнула в кресле от неожиданности и бросила в супруга полотенце. Дети при этом от смеха валялись на полу.