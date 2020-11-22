Река Новая в парке Александрино окрасилась в разные нехарактерные цвета

Жители района Ульянка (Кировский р-он) пожаловались цвет и запах реки Новая. Об этом рассказали в группе "Ульянка" «ВКонтакте».

По словам подписчиков, река в парке Александрино стала разноцветной - от белого до зеленого, от коричневого до багрового. Также река пахнет канализацией, отметили пользователи.

Там же опубликованы кадры, сделанные на месте происшествия.

Жители Ульянки обратились в комитет по природопользованию Петербурга. В ведомстве предположили, что цвет может исходить от дафний - маленьких красных рачков, которых иногда встречали в Новой. Специалисты пообещали провести проверку.

Некоторые из местных жителей предполагают, что прохудилась канализационная труба, проходящая у моста под рекой возле здания старинной усадьбы. Вытекающие из нее нечистоты могут влиять на цвет воды.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в прошлом декабре пруд парка Александрино уже становился красным из-за неизвестного вещества.