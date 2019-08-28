«Открытие памятника – улыбка свободы»: история «Чижика-пыжика» на Фонтанке

«Чижик-пыжик, где ты был?

На Фонтанке водку пил.

Выпил рюмку, выпил две –

Закружилось в голове».

Такая шуточная песня существует примерно два века, с 1830-х годов, однако никто не знает, кто и когда её придумал. Согласно самой популярной легенде, появление текста связано со студентами Императорского училища правоведения, которое существовало набережной реки Фонтанки у Летнего сада.

Форма учащихся была зелёного цвета. Мундиры были украшены жёлтыми петлицами, а образ в холодное время года дополняли шинели и шапки из пыжика. Считается, что за внешний вид студентов прозвали «чижиками-пыжиками».

Тем не менее происхождение песенки могло быть связано со строчками литераторов первой четверти XIX века. Романист Александр Измайлов в переписке так шутливо описывал поездку переводчика «Илиады» Николая Гнедича на Кавказ: «Гнедич, Гнедич! Где ты был? На Кавказе ж...ку мыл; вымыл разик, вымыл два, освежилась голова».

Развитие песенки, по ещё одной легенде, получила благодаря Петру Чайковскому. Композитору, окончившему Императорское училище правоведения, приписывают авторство мелодии «Чижика-пыжика».

Фото: Instagram / @pikinatalia

Полностью в петербургскую культуру птичка вошёл уже в конце XX века. Тогда в городе установили её памятник. Идея скульптуры «Чижика-пыжика» принадлежала Андрею Битову, петербургскому писателю, автору «Пушкинского дома» и одному из пионеров постмодернизма в отечественной литературе. Над миниатюрным монументом он работал вместе с художником и скульптором Резо Габриадзе.

Место для памятника было выбрано, исходя из истории о песне про чижика-пыжика. Работу над скульптурой начали в 1994 году, тогда же её и установили на набережной Фонтанки. Фигура оказалась совсем маленькой, лишь 11 сантиметров. Зато вес довольно большой. Скульптура весит почти пять кг.

Фото: Instagram / @viktoria_gritt, @amstelll

Открытие металлической фигуры прошло в ноябре 1994 года. Тогда в Северной столице состоялся фестиваль сатиры и юмора «Золотой Остап». Церемония прошла в дождливую погоду, однако людей у 1-го Инженерного и Прачечного мостов было много. Там присутствовали, среди прочих, Битов, Габриадзе, архитектор Вячеслав Бухаев, автор скульптуры, и поэтесса Белла Ахмадулина.

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«Сооружение памятника Чижику-пыжику – событие выдающегося культурного значения. Наконец-то, не конная статуя, а что-то очень человечное. Для меня памятник Чижику-пыжику – это памятник Пушкину. Птичка и клетка – лейтмотив всего [его] творчества. И я думаю, что он себя с этой птичкой солидаризировал... И нешуточное это дело: открытие памятника Чижику – улыбка свободы. Но свобода – такая грустная вещь. Радуйтесь – если мы можем улыбаться, значит, мы живы», – сказал Битов на церемонии.

Столь необычный памятник не мог стать предметом городской мифологии. Петербуржцы придумали несколько поверий, связанных с «Чижиком-пыжиком».

Фото: photade.org

Молодожёны считают, что нужно в день свадьбы опустить к птице наполненную рюмку. Если получиться чокнуться с клювом, не разбив стопку, то семейная жизнь будет счастливой. Есть и более популярная легенда. Если закинуть монетку на постамент памятника, то сбудется любое желание. Желающих проверить удачу очень много, поэтому у «Чижика» всегда лежит мелочь.

За 25 лет существования памятник не раз воровали. Миниатюрная птичка так полюбилась горожанам, что те нередко желают забрать её себе. «Чижик-пыжик» пропадал почти десять раз. Иногда его возвращали на место. В этом помогали неравнодушные петербуржцы.

Пару раз памятник находили в пунктах сдачи цветного металла. Но так получалось не всегда. Например, монумент воссоздавали в июле 2003 года, когда обнаружить оригинал не удалось.

Фото: Instagram / @inna.martynenko_, @dmitrysidorkin

Несколько раз на «Чижика-пыжика» надевали различные предметы. В 2015 году памятник стал жертвой вандалов, которые поместили на голову скульптуры презерватив. Спустя два года монумент стал площадкой для акции экологов. Активисты Greenpeace установили на голове птички небольшой противогаз. Этим они хотели привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха.

Кстати, это соответствует замыслу Андрея Битова. «Открытие памятника происходит, между прочим, под серьёзным лозунгом: "За экологически чистую Фонтанку!" И нам удалось создать проект экологически чистой водки "Чижик-Пыжик". "Чижик" должен помочь нам выжить», – говорил писатель в день открытия скульптуры.

Фото: Илья Иванов / Гринпис Россия