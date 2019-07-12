Как помочь природе, себе и соседям: 5 вещей, которые нельзя смывать в раковину и унитаз

Влажные салфетки
Злейший враг очистных сооружений. Из-за своей эластичной структуры влажные салфетки растягиваются и застревают между ножей в измельчителях сточного мусора – это приводит к поломкам и загрязнению фильтров.
Кстати, большие бумажные полотенца лучше выбросить в урну: они плотнее туалетной бумаги и хуже растворяются в воде.
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Наполнитель для туалета домашнего питомца
Смывать в унитаз нельзя глиняные, впитывающие, комкующиеся и, самое главное, силикагелевые наполнители. Даже маленькими порциями. Правильнее будет поставить небольшую урну в санузле.
Если вам это неудобно, используйте древесный наполнитель. Да, у него есть «минус» – животные разносят опилки на лапах по квартире. Зато их с чистой совестью можно смывать в унитаз. Только маленькими порциями.
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То, что впитывает воду
Прокладки и тампоны созданы, чтобы впитывать. Еще они набухают. Каждый раз, попадая в трубы, эти гигиенические средства их забивают, тем самым повышая вероятность образования засора.
Кроме того, материал, из которого они сделаны, не разлагается. Также с ватными дисками, пеленками и подгузниками.
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То, что вообще не растворяется в воде
Нельзя смывать в унитаз: средства контрацепции, пластыри, ватные палочки, этикетки, зубную нить и даже маленькие алюминиевые наклейки от новой зубной пасты. Все это может склеиваться, собираться в большие комки и засорять канализацию.
С сигаретами то же самое: они содержат множество токсичных химических веществ, смолы и никотин, которые потом, пусть и после фильтрации, оказываются в водопроводе.
К этой же группе относится пыль и мелкие камни. Последние особенно не дружат с сифонами: камни тяжелые и могут накапливаться в изгибах труб.
Кстати, волосы с расчески лучше донести до мусорки: если они спутаются и примкнут к другой грязи в трубе – засора не миновать.
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Еда и лекарства
Раньше чайной заваркой чистили трубы. Но все же лучше ее в унитаз не смывать или делать это маленькими порциями. А вот залежавшийся в холодильнике рис, макароны, горох точно следует отправить в мусорку. Даже если пахнет неприятно.
Жир, вылитый в раковину, охлаждается, застывает и превращается в жировую глыбу в трубе. Масло со сковороды легко удаляется обычной бумажной салфеткой, которую потом можно выкинуть в мусорный пакет.
Лекарства смывать в унитаз не нужно: растворяясь и попадая в водоемы, озера, реки и моря, они оказывают пагубное воздействие на животных и людей. Читайте инструкцию: если лекарство можно только смывать в унитаз, производитель об этом напишет. Например, сильнодействующее обезболивающее.
Во многих странах на упаковках некоторых медикаментов указано, что их нельзя выкидывать и в мусорный бак, и в канализацию. В таком случае лекарство нужно отнести в ближайшую поликлинику (там должны стоять специальные урны) или аптеку. Оттуда препарат отправят на утилизацию – скорее всего на завод, где его произвели. В российских аптеках эта опция встречается редко.
Выкидывать лекарства желательно так: измельчить, высыпать в непрозрачный пакет или завернуть в бумагу, убрать в банку с крышкой, выкинуть. Так любопытное животное не доберется до медикаментов и не отравится.
С бытовой химией тоже советуют не перебарщивать: неиспользованную жидкость для мытья полов или порошок лучше утилизировать не через слив раковины.