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Как помочь природе, себе и соседям: 5 вещей, которые нельзя смывать в раковину и унитаз

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© Фото: Unsplash / Gabor Monori

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Некоторые вещи лучше выбрасывать в мусорное ведро, чтобы избежать засора, пощадить фильтры очистных сооружений и не вредить экологии. Какие – подскажет здравый смысл.

Влажные салфетки

 

Злейший враг очистных сооружений. Из-за своей эластичной структуры влажные салфетки растягиваются и застревают между ножей в измельчителях сточного мусора – это приводит к поломкам и загрязнению фильтров.

Кстати, большие бумажные полотенца лучше выбросить в урну: они плотнее туалетной бумаги и хуже растворяются в воде. 

Фото: facty.com
 

Наполнитель для туалета домашнего питомца

 

Смывать в унитаз нельзя глиняные, впитывающие, комкующиеся и, самое главное, силикагелевые наполнители. Даже маленькими порциями. Правильнее будет поставить небольшую урну в санузле.

Если вам это неудобно, используйте древесный наполнитель. Да, у него есть «минус» – животные разносят опилки на лапах по квартире. Зато их с чистой совестью можно смывать в унитаз. Только маленькими порциями.

Фото: Unsplash / Marnhe du Plooy
 

То, что впитывает воду

 

Прокладки и тампоны созданы, чтобы впитывать. Еще они набухают. Каждый раз, попадая в трубы, эти гигиенические средства их забивают, тем самым повышая вероятность образования засора.

Кроме того, материал, из которого они сделаны, не разлагается. Также с ватными дисками, пеленками и подгузниками.

 

Фото: Unsplash / Gary Chan
 

То, что вообще не растворяется в воде

 

Нельзя смывать в унитаз: средства контрацепции, пластыри, ватные палочки, этикетки, зубную нить и даже маленькие алюминиевые наклейки от новой зубной пасты. Все это может склеиваться, собираться в большие комки и засорять канализацию.

С сигаретами то же самое: они содержат множество токсичных химических веществ, смолы и никотин, которые потом, пусть и после фильтрации, оказываются в водопроводе.

К этой же группе относится пыль и мелкие камни. Последние особенно не дружат с сифонами: камни тяжелые и могут накапливаться в изгибах труб.

Кстати, волосы с расчески лучше донести до мусорки: если они спутаются и примкнут к другой грязи в трубе – засора не миновать.

Фото: Unsplash / Marc Schaefer
 

Еда и лекарства

 

Раньше чайной заваркой чистили трубы. Но все же лучше ее в унитаз не смывать или делать это маленькими порциями. А вот залежавшийся в холодильнике рис, макароны, горох точно следует отправить в мусорку. Даже если пахнет неприятно.

Жир, вылитый в раковину, охлаждается, застывает и превращается в жировую глыбу в трубе. Масло со сковороды легко удаляется обычной бумажной салфеткой, которую потом можно выкинуть в мусорный пакет.

Лекарства смывать в унитаз не нужно: растворяясь и попадая в водоемы, озера, реки и моря, они оказывают пагубное воздействие на животных и людей. Читайте инструкцию: если лекарство можно только смывать в унитаз, производитель об этом напишет. Например, сильнодействующее обезболивающее. 

Во многих странах на упаковках некоторых медикаментов указано, что их нельзя выкидывать и в мусорный бак, и в канализацию. В таком случае лекарство нужно отнести в ближайшую поликлинику (там должны стоять специальные урны) или аптеку. Оттуда препарат отправят на утилизацию – скорее всего на завод, где его произвели. В российских аптеках эта опция встречается редко.

Выкидывать лекарства желательно так: измельчить, высыпать в непрозрачный пакет или завернуть в бумагу, убрать в банку с крышкой, выкинуть. Так любопытное животное не доберется до медикаментов и не отравится.

С бытовой химией тоже советуют не перебарщивать: неиспользованную жидкость для мытья полов или порошок лучше утилизировать не через слив раковины.

Фото: Unsplash / Anastasiia Ostapovych
 

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