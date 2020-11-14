Адвокат рассказал о вероятной причине смерти рэпера Картрайта

Инъекция в ладонь рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), введенная ему еще при жизни, могла стать причиной смерти артиста. Об этом рассказал РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.

По его словам, такие выводы можно сделать на основе данных, которые обнародовало следствие: эксперты установили, что рэперу ввели сильнодействующее токсическое вещество.

"Пятый канал" добавляет, что экспертиза также показала, что Картрайт долгое время принимал наркотики.

ТАСС уточняет, что адвокат обвиняемой Ирина Скурту заявила, что причину смерти не представилось возможным установить по результатам первой экспертизы, назначена вторая.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", летом 2020 года правоохранители нашли в петербургской квартире супругов Юшко расчлененные останки, принадлежащие Александру. Его супруга Марина Кохал заявила, что рэпер скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве, она находится под стражей.