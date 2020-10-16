Теще погибшего Картрайта продлили срок ареста

Петербургский суд решил оставить Елену Кохал под стражей еще на трое суток. Об этом сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

67-летняя женщина во время сегодняшнего заседания почувствовала себя плохо, жаловалась на давление. В ожидании скорой она прилегла на скамейку.

Отметим, теща Александра Юшко (он же рэпер Энди Картрайт) задержана по подозрению в причастности к убийству музыканта, в котором обвиняется его жена Мария Кохал. По данным следствия, Елена в момент совершения преступления была в квартире и могла помогать дочери.

Как пишет ТАСС, по версии следствия, Мария купила в аптеке препарат. Она находится под стражей до 30 октября.