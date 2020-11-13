В РФ законодательно закрепили рост цен на водку, коньяк и шампанское с 1 января

Министерство финансов РФ опубликовало приказ о повышении минимальной стоимости некоторых видов алкогольных напитков. Цены вырастут с 1 января 2021 года, говорится в документе.

Минимальная цена для водки повысится с 230 до 243 руб. за 0,5 литра. Бутылка коньяка такого же объема обойдется в 446 руб. (ранее 433 руб.).



Игристые вина поднимутся в цене на 5 руб. - до 169 руб. за 0,75 литра.

Член Общественной палаты России, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев отметил в интервью RT, что поддерживает увеличение цен. По сравнению с ценами в других странах Европы, алкоголь в РФ очень дешевый, отметил он, что приводит к бесконтрольному спросу. Кроме того, повышение цен помогает бороться с контрафактом, отметил эксперт.