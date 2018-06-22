Минюст предложил расплачиваться за алкоголь электронными деньгами

Минюст предложил россиянам расплачиваться за алкоголь в интернете электронными деньгами, сообщают «Известия». Инициатива стала реакцией на поступившее предложение Минфина запретить покупку спиртного в сети с помощью наличных.

Представители финансового ведомства считают, что оплата картой позволит контролировать время доставки и объем продаж алкоголя. В Минюсте сочли такое ограничение необоснованным и напомнили о существовании альтернативных способов оплаты при безналичном расчете (электронные кошельки, – прим. ред.).

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов поддержал инициативу Минюста и подчеркнул, что персонифицированные электронные кошельки позволят продавцам алкоголя знать возраст потребителей. Для их использования нужно указать личные данные и подтвердить их у оператора.

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«Механизм стал бы решением основной серьезной проблемы: одним из аргументов Минздрава против законопроекта о легализации продаж спиртного в Сети был тот факт, что при таком типе реализации невозможно проконтролировать возраст граждан», – сказал эксперт.

Ранее стало известно, что Минфин предложил пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское, а также установить их для вина и винных напитков. В ведомстве заявили, что сейчас идет лишь о техническом изменении документации, а цены в 2018 году останутся на прежнем уровне.

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