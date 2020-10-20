Депутаты возмущены снятием памятных табличек репрессированным с дома Довлатова

Депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов резко отреагировал на сообщения о снятии табличек «Последний адрес» с дома на улице Рубинштейна.

Как пишет MR7, Амосов выразил сомнение, что кого-то могут раздражать мемориальные знаки. Он призвал дворников заниматься своими прямыми обязанностями: убирать грязь с улиц, а не чистить историю.

Депутат городского парламента Борис Вишневский и историк Петербурга Лев Лурье уже направили запросы в адрес «ЖКС Северо-Запад», управляющего домом, указывает "КП". В УК отметили, что таблички сняли сами жильцы. Впрочем, памятные знаки не пострадали. Их обещают вернуть на место после ремонта фасада.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", на улице Рубинштейна, 23, с Довлатовского дома на днях сняли 15 табличек памяти жертв сталинских репрессий.