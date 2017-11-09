Картина дня: мемориал «Сад памяти» и обрушение дома в Ижевске

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стал мемориал «Сад памяти», установленный в память о жертвах крушения самолета А321 над Синаем. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Бумага» (19:10), «Мой район» (20:40) и «Санкт-Петербург.ру» (21:30).

«На мемориале происходит варварское расхищение посадочного материала, который был предусмотрен проектом. Украдено уже несколько карликовых сосен и крупных елей. Каждая ель порядка двух метров высотой - это как раз елочки, которые высажены в «Роще памяти» при участии родственников жертв авиакатастрофы, и они символизируют погибших детей. Ужасно, что даже это не остановило «деятелей», - рассказала автор мемориала Светлана Данилова.

Инициативная группа и родственники погибших уже обратились в администрацию Всеволожского района Ленобласти. При этом сам мемориал не охраняется, системы видеонаблюдения там нет.

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стало частичное обрушение панельного дома в Ижевске, ЧП произошло днем 9 ноября, около 16 часов по московскому времени, разрушены 32 квартиры. По предварительной версии, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа. Адрес дома: Удмуртская улица, 261. На первом этаже дома находится детский центр.

По последним данным, жертвами обрушения стали четыре человека, еще двое получили травмы и доставлены в больницу, под завалами продолжают оставаться люди. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «78.ru», «Пятый канал» и «Невские новости».