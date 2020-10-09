В Петербурге появится пятый российский геопарк

В Петербурге и Ленобласти планируют открыть геологический парк "Ингерманландия". Это будет пятый в РФ парк такого типа, сообщил ТАСС член-корреспондент РАН Олег Петров.

Размещаться природно-ландшафтный парк будет на Балтийско-Ладожском глинте.

«Ингерманландия» - это историческое значение, а глинт - геообразование планетарного значения.

В парке ждут туристов, однако его основная задача - это охрана природного наследия и проведение научных исследований.

Инициатором проекта выступил Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург).

Балтийско-Ладожский глинт тянется сотни километров от шведского острова Эланд до Ладожского озера.