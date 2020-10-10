В Петербурге и Ленобласти откроется геопарк «Ингерманландия»

На территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга появится первый геопарк. Идею предложил Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. Карпинского.

Таким образом, в России появится уже пятый геопарк. Такие парки соединяют экотуризм, научные исследования и охрану природного наследия.

Главным объектом нового геопарка является уникальный Балтийско-Ладожский глинт или уступ возрастом 11 тысяч лет. Напомним, он вошел в перечень из 203 уникальных геологических памятников России в 2018 году.

Примечательно, что для туристов появится возможность посмотреть на крепости Ям и Копорье. Также они смогут увидеть Пулковскую обсерваторию и Староладожскую крепость.