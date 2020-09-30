Человек, вылечившийся от ВИЧ, умер от рака

Первый излечившийся от ВИЧ пациент, американец Тимоти Рэй Браун умер в США от рака в возрасте 54 лет. Об этом говорится в его Facebook-аккаунте.

Он боролся с лейкемией почти полгода.

Браун, известный также как «берлинский пациент», в 2007 году перенес трансплантацию донорского костного мозга для лечения рака, однако "побочным эффектом" операции стало излечение от ВИЧ.

13 лет с момента операции у американца не наблюдалось никаких признаков вируса иммунодефицита. Однако вернулась лейкемия, от которой и скончался мужчина.

В марте 2020 года от ВИЧ полностью излечился второй пациент. По словам старшего научного сотрудника Федерального центра СПИД Натальи Ладной, случаи излечения Брауна и второго носителя ВИЧ-инфекции являются эксклюзивными и для общей практики не характерны.