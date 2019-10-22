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Российские программисты создали приложение для смартфона, которое не даст водителям заснуть за рулём

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© Фото: Unsplash / @danielcgold

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В Университете ИТМО научили обычный смартфон следить за состоянием водителя и ситуацией на дороге. Бесплатное приложение помогает сосредоточиться и даёт подсказки, чтобы избежать смертельных аварий.

Уснул за рулём – убил

 

В сентябре 2019 года на трассе Иваново – Ярославль рейсовый автобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Причиной трагедии стал выезд фуры на встречную полосу. В результате аварии восемь человек, включая водителей, скончались. По меньшей мере 28 человек пострадали.

Предположительно, виновником ДТП стал уснувший водитель грузовика – 58-летний дальнобойщик из Краснодарского края Анатолий Калиш. У мужчины большая семья: сёстры, дети, внуки. «Человек он был очень хороший», – сказала сестра Анатолия Галина.

Автобусом управлял 59-летний Сергей Пайков. Мужчина жил вместе с супругой в селе Гагарино. Его дочь рассказала, что он работал на маршруте несколько лет и ни разу не попадал в ДТП. По словам пассажиров автобуса, водитель никого не обгонял и не «вилял», всё произошло мгновенно. «У фуры была разбита вся морда. Многие валялись на земле. Некоторым было тяжело выбраться», – отмечают они.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире в результате ДТП ежедневно погибают более 3 тыс. человек и около 100 тыс. получают серьёзные травмы. В год жертвами аварий становятся более 1 млн человек, около 15% из погибших – дети. В развивающихся странах смертность на дорогах – пятая по значимости причина смерти, среди таких, как ВИЧ и СПИД, малярия и туберкулёз.

В США, согласно отчёту Губернаторской ассоциации безопасности скоростных автострад, только в 2015 году около 5 тыс. человек погибли в авариях, связанных с сонливым вождением. Реальное количество подобных ДТП ещё выше: обычно трудно определить, был ли водитель сонным во время аварии. Исследование, проведённое Фондом безопасности дорожного движения ААА, показало, что ежегодно в США происходит 328 тыс. сонных вождений – в три раза больше, чем сообщается в полиции.

Фото: pixabay.com
 

Железный котелок для бодрости

 

Сонливость водителя может быть вызвана чем угодно: усталостью; плохим самочувствием; перевозкой детей, требующих внимания. Автомобиль тоже может быть причиной: исследование учёных из Мельбурнского королевского технологического университета показало, что водителя может клонить в сон даже из-за низкочастотных вибраций кресла.

На счету опытных автолюбителей есть много способов борьбы с усталостью: можно подбросить попутчика, сделать остановку и размяться, чаще закрывать и открывать окно, менять среднюю скорость, определять марки встречных машин, пить ледяные напитки или подпевать радио. Но самый рабочий способ – свернуть на стоянку и вздремнуть.

В Великую Отечественную войну водители, возившие грузы в блокадный Ленинград, вешали перед лбом железный котелок. В длинном пути от мороза клонило в сон, но только голова «уходила» вперёд – удар посудины давал резкий заряд бодрости. В 2018 году в России даже создали «умную» кепку, умеющую распознавать сонливость водителей. А в американском штате Нью-Джерси уснувшим за рулём водителям предъявляют те же санкции, как и тем, кто управляет машиной в пьяном виде.

Главная проблема – человек может не осознавать, что устал. Некоторые люди могут также впадать в микросон – короткие непроизвольные периоды невнимательности. Водитель в течение 4-5 секунд испытывает микросон, а его автомобиль за это время преодолевает длину футбольного поля.

По данным американского Национального фонда сна, около половины автолюбителей признаются, что постоянно садятся за руль, чувствуя сонливость. Около 20% говорят, что хотя бы раз за последний год засыпали за рулём. С 40% опрошенных подобное случалось минимум один раз в жизни.

Врачи давно пришли к выводу, что вождение в состоянии сонливости аналогично вождению под воздействием алкоголя. Ухудшение скорости реакции, внимательности и способности удерживать концентрацию на дороге – лишь некоторые общие симптомы. Исследование, проведённое Аделаидским центром изучения сна, дало понять, что вождение после 17 часов без сна эквивалентно вождению с концентрацией алкоголя в крови 0,5 промилле. Вероятность попадания в ДТП в таком состоянии возрастает вдвое.

Фото: pixabay.com
 

Процент открытости глаз и покраснение лба

 

Современные автомобили оборудованы различными системами безопасности и помощи водителю. Такие системы способны анализировать пробки, дорожные знаки и расстояние между машинами, а также поддерживать постоянную скорость и при необходимости применять экстренное торможение. Однако проблема сонливости за рулём оставалась нерешённой.

Чтобы сделать дороги безопаснее, петербургские учёные и программисты при поддержке Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда разработали приложение Drive Safely. Оно ведёт мониторинг состояния водителя. С помощью камеры, акселерометра, GPS и других встроенных в каждый современный смартфон датчиков система определяет признаки сонливости и ослабленного внимания у человека за рулём, помогает ему сосредоточиться и генерирует подсказки, исходя из ситуации на дороге.

Drive Safely превращает смартфон в цифрового штурмана. Например, его фронтальная камера начинает отслеживать угол наклона головы, процент открытости глаз и покраснение лба, а микрофон – громкость голоса. Собираемые данные позволяют вычислить излишне уставших, рискованных или нетрезвых людей, которым система посоветует отдохнуть перед поездкой. А во время пути – будет выдавать предупреждения, помогающие взбодриться и сосредоточиться на вождении, когда человек начинает зевать, «клевать носом» или отвлекаться.

Программа также фиксирует скорость машины и повороты. Например, если водитель будет смотреть в противоположную от совершаемого манёвра сторону, смартфон привлечёт его внимание звуковыми и световыми сигналами. Всё это помогает избежать аварийных ситуаций.

«Отличительной особенностью нашей программы стало использование смартфона, который на сегодняшний день есть у каждого человека и не требует установки в автомобиль какого-либо дополнительного оборудования. Мы ориентируемся на то, что наше приложение будет интересно как простым водителям, так и службам такси, логистическим, каршеринговым и другим компаниям, имеющим автопарки и заинтересованным в снижении аварийности их автомобилей. Система позволит администраторам получить доступ к перемещениям каждого водителя и к статистике опасных состояний, зафиксированных во время поездки. Так они смогут контролировать маршруты, соблюдение правил дорожного движения, а также режима труда и отдыха водителями компании», – рассказывает руководитель проекта Алексей Кашевник, кандидат технических наук, доцент факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО.

Команда разработчиков долго обучала программу. Источники её знаний – открытые библиотеки и базы данных компьютерного зрения, а также статистика, собранная в ходе тестирования системы добровольцами. Приложение работает параллельно с навигационной системой – например, «Яндекс.Карты» или Google Maps – и не мешает приёму вызовов и сообщений.

Drive Safely призвано снизить вероятность ДТП, а как следствие – сохранить жизнь и здоровье людей по всему миру. Оно бесплатное и доступно для скачивания в Google Play. На данный момент разработанное приложение уже скачали более 10 тыс. человек со всего мира.

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