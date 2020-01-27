ТОП-19 фактов о половых инфекциях

Незащищенный половой акт – это не только риск незапланированной беременности, но и опасность в виде заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП).

Несмотря на довольно высокий уровень просвещённости касательно возможных инфекционных рисков, многие люди стесняются обратиться непосредственно к специалисту. Интернет даёт возможность разрешить ряд сомнений, и всё же это не повод игнорировать симптоматику и дискомфорт, возникшие после незащищённого полового акта. Если есть подозрение на наличие какой-либо инфекции, то анализы на половые инфекции можно сдать здесь.

Наш ТОП главных фактов о половых инфекциях поможет ответить на некоторые из вопросов и, возможно, сподвигнет на визит к врачу:

1. Отсуствие признаков болезни. Ряд заболеваний на первом этапе не имеют выраженной симптоматики. Например, первичные признаки сифилиса появляются только на 3-4 неделе после заражения, хламидиоза – на 15-17 день (в редких случаях через неделю), а симптомы трихомониаза могут проявиться вообще через 2-2,5 месяца.

2. Сифилис – одна из самых опасных половых инфекций. Смертность пациентов, находящихся на III стадии этого ИППП составляет почти 30%.

3. Уголовная ответственность. Умышленное заражение венерическими заболеваниями, такими как ВИЧ, сифилис, донованоз, гонорея и ряд других ЗППП, предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет (ст.122 УК РФ).

4. Подарочный букет. Большинство ИППП могут протекать совместно на фоне друг друга. Поэтому при подозрении на какую-то конкретную инфекцию, стоит сдать дополнительные анализы на выявление сопутствующих заболеваний.

5. Хламидиоз не безобиден. Этот тип ЗППП является одной из самых распространенных инфекций, особенно среди женщин. Несмотря на относительно успешную терапию, игнорирование этой венерической болезни может привести к бесплодию, прерыванию беременности, атеросклерозу и сахарному диабету.

6. Генитальный герпес спит внутри нас. Этот вирус может пребывать в неактивном состоянии в организме здорового человека всю жизнь. Причиной проявления герпеса чаще всего являются сбои в работе иммунной системы. Заражение генитальным герпесом в период беременности может привести к серьёзным патологиям развития плода.

7. Папиллома – повод провериться на рак шейки матки. Вирус папилломы человека имеет более 100 разновидностей. И 13 из них приводят к возникновению злокачественных опухолей. Так что при обнаружении генитальных бородавок стоит немедленно пройти всестороннее обследование.

8. Девственницы также входят в группу риска. Заразиться ИППП могут даже женщины и девушки, не вступающие в сексуальный контакт с повреждением девственной плевы. Достаточно попадания бактерии на слизистую половых органов, например, во время петтинга.

9. 100% гарантии защиты не даёт даже презерватив. Производители силиконовых изделий указывают на упаковке, сколько процентов гарантии даёт этот метод барьерной контрацепции. Чаще всего это 99%, однако речь идёт в первую очередь о защите от нежелательной беременности. Что касается ЗППП, то медицинская статистика утверждает, что данный показатель может варьировать от 60 до 95%. Единственный 100% способ избежать проблем – половое воздержание.

10. Степень риска у женщин выше, чем у мужчин. Это связано с физиологическими особенностями и строением женской половой системы и её органов. К тому же у женщин при наличии беременности присутствует риск заражения плода.

11. Ряд ИППП может привести к бесплодию. Чаще всего к заболеваниям этого вида относятся генитальный герпес, хламидиоз, уреаплазма, циталомегавирус, гонорея, трихомонада и микоплазма.

12. Уреаплазма (Ureaplasma), как и герпес, присутствует в организме большинства людей. Однако особую опасность она представляет для мужчин. При нарушении иммунитета уреаплазма негативно влияет на качество мужской спермы.

13. Уреаплазма – это не вирус, а паразитирующий микроорганизм. Он известен прежде всего тем, что разрушает структуру сперматозоидов. Диагностика уреаплазмоза происходит путем сдачи анализов (ИФА, ПЦР, бактериологический посев).

14. Что такое ПЦР? Полимеразная цепная реакция – один из самых точных анализов, позволяющих идентифицировать возбудителей большинства ИППП. Мазок на ПЦР помогает выявить гепатит, уреплазмоз, хламидиоз, герпес, бактериальный вагиноз, генитальные папилломы, ВИЧ, онкологию и микоплазмоз.

15. Сделать анализы возможно и в домашних условиях. Во многих аптеках можно найти домашние тесты на кандидоз, хламидиоз и бактериальный вагиноз. Однако, проводя подобные анализы дома, необходимо понимать, что их результаты значительно уступают в точности лабораторным исследованиям.

16. Что означает бактериологический посев? Этот метод является одним из самых распространенных способов диагностики половых инфекций. Посев на ИППП представляет собой забор биологического материала и последующее помещение его в питательную среду. Провести подобную диагностику возможно только в условиях лаборатории.

17. Ряд венерических заболеваний можно диагностировать на основе анализа крови. К ним относятся ВИЧ, герпес, гонорея, сифилис, гепатит, микоплазма, хламидиоз.

18. Молочницей болеют и мужчины. Широко распространено мнение, что кандидоз – это исключительно женское заболевание. Грибки Candida селятся на слизистой уретры мужчины и вызывают воспаление, которое может сопровождаться болезненными ощущениями при мочеиспускании. Однако чаще всего мужской кандидоз не имеет ярко выраженной симптоматики.

19. Ряд инфекций, передаваемых половых путем – неизлечимы. В первую очередь, речь идёт о ВИЧ, герпесе и папилломе (ВПЧ). Несмотря на то, что лечение СПИДа является сегодня одним из приоритетов современной медицины, универсальное лекарство до сих пор не найдено.

Современная медицинская наука большое значение придает профилактике ИППП, которая заключается в информировании населения (особенно молодёжи) о методах контрацепции, основной симптоматике, группах риска и последствиях игнорирования лечения.

Женщинам желательно посещать гинеколога 1 раз в 6 месяцев. Мужчины записываются на приём к урологу (при отсутствии видимых проблем), как правило, 1 раз в год. Во время каждого профилактического визита рекомендуется сдать анализы на ЗППП.

8 тревожных сигналов

Существует ряд признаков, указывающих на возможность заражения ЗППП. В этот список входят:

– зуд и покраснение в области половых органов;

– наличие язвочек, прыщей, пузырьков с жидкостью или гноем;

– частые выделения из зоны половых органов, сопровождаемые неприятным запахом;

– болезненное мочеиспускание;

– недержание мочи;

– увеличение лимфоузлов;

– боль в нижней области живота или во влагалище (у женщин);

– болевой синдром и ощутимый дискомфорт во время секса.

Наш ТОП главных фактов о половых инфекциях призван помочь прояснить ряд моментов и убедить в необходимости посещения врача и сдачи анализов при наличии хотя бы одного из этих тревожных симптомов.