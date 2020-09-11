Петербургских грибников предупредили об опасной лихорадке

Геморрагическая лихорадка, которую можно подхватить во время похода в лес за грибами или ягодами, унесла жизни около 70 петербуржцев за 2019 год. За первое полугодие этого года вирус диагностировали у десяти человек, пишут "Невские новости".

Обычно болезнь переносят мыши. Эксперты отмечают, что мыши бегают по лесу и касаются грибов и ягод и могут оставить на них вирус. Также зараза может находиться к экскрементах животных, которые они разносят в траве, сене и т.д.

Лихорадка не передается от человека к человеку, указали специалисты. Однако меры безопасности соблюдать необходимо: в лесу не касаться руками лица, носа, глаз, а по приходу домой тщательно вымыть руки.