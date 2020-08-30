К Земле движется астероид диаметром до 49 метров

NASA сообщает о приближении к Земле астероида. Он будет пролетать мимо нашей планеты 1 сентября в 19 часов по Москве со скоростью около 8 км/с.

Небесное тело имеет размер от 22 до 49 метров.

Эксперты отмечают, что этот астероид не представляет опасности для Земли, так как будет пролетать достаточно далеко.