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Топ-5 самых популярных площадок «Ночи музеев» в Петербурге

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© Фото: FTimes.ru

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Ботанический сад, планетарий и другие культурные и научные заведения, куда петербуржцы хотят попасть в «Ночь музеев» больше всего.

В этом году «Ночь музеев» пройдет с 20 на 21 мая. Цена входного единого билета - 400 рублей. С 23:00 между музеями ночной программы будут курсировать автобусы. Метро будет работать круглосуточно. После «Ночи музеев», в течение всего лета, некоторые музеи будут предоставлять скидки или право бесплатного входа на свои мероприятия для обладателей единого билета акции.

В этом году «Ночь музеев» будет посвящена Году экологии в России.

Ботанический сад Петра Великого: о растениях-агрессорах

 

Ботанический сад позволяет посетителям ненадолго перенестись из северных широт в Африку, Азию или Австралию. При посещении сада его гостей ждет прогулка по тропическим лесам с водопадами, диковинными раковинами и цветущими кустарниками. Здесь можно побывать в жаркой мексиканской пустыне с ее кактусами, узнать, из чего делают текилу и что такое «пульке».

В эту ночь в оранжереях ее гостей познакомят с растениями, освоившимися в самых экстремальных условиях: например, с эпифитами, прекрасно живущими в отрыве от почвы. Сотрудники расскажут об исчезающих видах, которым нужна защита, и о растениях-агрессорах, с которыми человеку приходится бороться (помимо Красной, есть и Черная книга).

Можно будет научиться выбирать растения для квартиры и сочетать их по правилам фитодизайна, а также узнать, что такое фитонциды и какие из городских деревьев лучшие пылеуловители и поставщики кислорода.

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Согласно сайту «Ночи музеев», Ботанический сад планируют посетить более 4400 человек.

Фото: Blog Fiesta
 

Где: улица Профессора Попова, 2

Во сколько: с 18:00 до 6:00

Планетарий: об изменивших Землю

 

В Обсерватории с помощью настоящего телескопа можно собственными глазами увидеть солнечные пятна и лунные моря, а во время «Космического путешествия» - спасти Землю от летящего астероида. Для тех, кто хочет немного передохнуть между космическими полетами, работает зал «Планетка» - здесь можно отправиться в путешествие по, казалось бы, знакомой, но удивительной планете Земля.

В «Музейную ночь» каждый час будет работать программа «Изменившие землю и космос. Люди и технологии».

Планируют посетить более 4000 человек.


Фото: KudaGo.com
 

Где: Александровский парк, 4

Во сколько: с 18:00 до 6:00

Лофт Проект ЭТАЖИ: о дикой природе

 

Лофт Проект ЭТАЖИ – многофункциональный культурный центр современного искусства – был открыт в 2007 году и стал первым в Петербурге лофтом (лофт – переоборудованное помещение заброшенного здания промышленного назначения). ЭТАЖИ располагаются практически в самом центре города на пяти этажах промышленного здания бывшего «Смольнинского хлебозавода».

Сегодня Лофт Проект ЭТАЖИ – это многофункциональное пространство, объединяющее на пяти этажах галереи современного искусства и выставочные залы, галерею авторской одежды Backstage, винный бар с динамическими винами LoftWineBar, Хостел (гостиница эконом-класса) и кофейню «Зеленая комната».

Всю ночь с 20 на 21 мая будет работать фотовыставка «National Geographic. Дикая природа России».

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На крыше появится общедоступная ферма, горожан научат выращивать растения, откроется выставка «Гербарии и ботаники» и разместятся инсталляции из промышленных и бытовых отходов.

В программе: ночь экологической книги и ресторанная ночь c концепцией экологической гастрономии; перфомансы театра «Странствующие куклы господина Пэжо»; квест и диджей-сеты.

С 18:00 до 21:00 – детское время: кукольный спектакль театра «Чижик-Пыжик» и мастер-классы.

Планируют посетить более 3900 человек.

Где: Лиговский проспект, 74

Во сколько: с 18:00 до 6:00

Историческая верфь «Полтава»: о кораблях

 

«Полтава» – это первый крупный корабль Балтийского флота, в постройке и проектировании которого в 1712 году принимал участие сам Петр I. До нас дошел настоящий ботик Петра, но ни одного корабля XVIII века, к сожалению, не сохранилось – все они давно покоятся на дне морском или разобраны на дрова.

А историческая верфь «Полтава» – это высокотехнологичная площадка, где каждый день с утра до позднего вечера лучшие специалисты работают над воссозданием этого 54-пушечного корабля

В «Ночь музеев» на строящейся реплике корабля «Полтава» откроют внутренние помещения. Посетители увидят, как жили матросы и офицеры на паруснике в эпоху Петра I, какую одежду они носили и как были устроены мастерские плотников. На орудийных палубах – гон-деке, опер-деке и квартер-деке будут представлены копии аутентичных пушек.

Над кораблем развесят паруса: блинд, фор-марсель и бовен-блинд, сшитые для «Полтавы» мастерами верфи.

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В конце каждой экскурсии для посетителей на берегу Финского залива будут устраивать артиллерийский показ – производить выстрел из шестифунтовой пушки.

Планируют посетить более 3 000 человек.

Фото: poltava1712.ru
 

Где: Лахта, Береговая улица, 19 А

Во сколько: с 18:00 до 6:00

Музейный комплекс «Вселенная воды»: о техническом прогрессе

 

Музей «Мир воды Санкт-Петербурга», открытый в 2003 году в здании водонапорной башни на Шпалерной улице, можно назвать одним из самых неординарных музеев города. Его экспонаты, макеты, инсталляции, мультимедийные экспозиции рассказывают об истории, современном состоянии и перспективах водоснабжения и водоотведения города, использовании воды в быту, состоянии водных ресурсов. 

В водонапорной башне в музейную ночь можно будет узнать, как в разные эпохи люди выбирали место для поселений и как технический прогресс преобразил жизнь горожан. Гости музея поднимутся на смотровую площадку на шестом этаже, а заодно выяснят, как качество воды во все времена определяло качество жизни и почему так актуален лозунг урбанистов «Без канализации нет цивилизации!».

Что такое виртуальная вода? Как вода повлияла на облик Петербурга? Что происходит сейчас с Балтийским морем? Хотите выяснить – отправляйтесь на экспозицию «Вселенная воды», где речь пойдет о том, почему на планете, полной воды, она остается особой ценностью.

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С 21:30 до 3:00 в парковой зоне музея пройдет концертная программа.

Сыграть на народных шумовых музыкальных инструментах, сплясать русскую кадриль и поводить орнаментальные хороводы можно во время выступления фолк-шоу группы «Колесо».

Планируют посетить более 2900 человек.

Фото: vodokanal.spb.ru
 

Где: Шпалерная улица, 56

Во сколько: с 18:00 до 6:00

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