В России создают межпланетный модуль для добычи золота и платины

Сотрудники Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина работают над созданием межпланетного модуля для добычи полезных ископаемых в космосе. Об этом сообщила «Русская планета».

Специальный аппарат поможет с промышленным освоением астероидов, в том числе для добычи золота или платины. Ученые создают отсутствующие на сегодняшний день технологии, чтобы проект модуля скорее был воплощен в реальность.

Предполагается, что модуль будет состоять из топливных баков, систем жизнеобеспечения, связи и стыковки. На него дополнительно будут устанавливаться устройства для причаливания к небесным телам, а также механизмы для крепления аппаратуры, которая позволит добывать ископаемые.

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