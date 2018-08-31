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Картина дня: убийство Захарченко, жребий «Зенита» и хищения в Русском музее

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© Фото: Михаил Пархоменко / РИА «Новости»

Темы дня

Как расправились с главой ДНР, кто будет соперником сине-бело-голубых в Лиге Европы и какой срок дали экс-главе службы безопасности Русского музея

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стало убийство главы ДНР Александра Захарченко. Оперативнее всех в Северной столице об этом написали «Невские новости» (18:15), «Деловой Петербург» (18:25) и «Фонтанка» (18:25).

В Донецке убили главу ДНР Александра Захарченко. Злоумышленники взорвали бомбу у кафе «Сепар» на бульваре Пушкина, которое находится в нескольких метрах от резиденции лидера народной республики.

При взрыве ранения получил глава Минфина ДНР Александра Тимофеева. По подозрению в теракте силовики ДНР задержали нескольких человек – украинских диверсантов и связанных с ними лиц.

Второй темой, согласно «Монитору», стала жеребьевка Лиги Европы, где «Зенит» узнал своих соперников по группе. Быстрее всех об этом сообщили «Фонтанка» (14:40), «Мойка 78» (14:50) и «Gazeta.Spb» (15:00).

Петербургский футбольный клуб «Зенит» узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы. Сине-бело-голубые попали в группу C, где сыграют с датским «Копенгагеном», французским «Бордо» и чешской «Славией».

Матчи группового этапа пройдут 20 сентября, 4 и 25 октября, 8 и 29 ноября, а также 13 декабря. Подробную информацию о расписании в УЕФА сообщат позднее.

Третьей темой по «Монитору» стал условный срок для экс-руководителя службы безопасности Русского музея Ирины Кузнецовой. Об этом оперативно рассказали «Деловой Петербург» (11:25), «Фонтанка» (12:55) и АБН (14:20).

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил к четырем годам условного лишения свободы  бывшего руководителя службы безопасности Русского музея Ирину Кузнецову. Ее признали виновной в мошенничестве при закупке охранного оборудования.

Суд установил, что она в апреле 2013 года вступила в сговор с гендиректором ООО «Фрейм» Николаем Дурасовым при закупке четырех концентраторов ключевого хозяйства. Реальная стоимость товара составила 3,85 млн рублей, а остаток в 4,7 млн рублей экс-глава службы безопасности похитила вместе с подельником.

Самыми оперативными СМИ стали «Карповка», «Фонтанка» и «78.ru».

 

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