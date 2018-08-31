В Донецке убили главу ДНР Александра Захарченко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах. Злоумышленники взорвали бомбу у кафе «Сепар» на бульваре Пушкина, которое находится в нескольких метрах от резиденции лидера народной республики.

При взрыве ранения получил глава Минфина ДНР Александра Тимофеева. По подозрению в теракте силовики ДНР задержали нескольких человек – украинских диверсантов и связанных с ними лиц.

Сейчас часть бульвара Пушкина и проспекта Комсомольский перекрыта для пешеходов и движения транспорта. Вокруг территории кафе работает полиция, на месте находится несколько бригад «скорой помощи».

Захарченко родился в Донецке 26 июля 1976 года. После окончания Донецкого техникума промышленной автоматики начал работать на шахте горным электромехаником. В 2006 году занимал должность директора ООО «Торговый дом "Континент“». Эта фирма входила в состав бизнес-империи украинского миллиардера Рината Ахметова.

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С декабря 2013 года возглавлял донецкое отделение харьковской общественной организации «Оплот». В ходе протестов на юго-востоке Украины весной 2014 года возглавил группу из 7 вооруженных человек, занявших здание донецкой городской администрации.

В мае был назначен военным комендантом Донецка. Впоследствии назначен на должность заместителя министра внутренних дел ДНР. Он лично участвовал в боях за независимость региона, был ранен в руку, командуя атакой на населенный пункт Кожевня.

В августе Захарченко утвердили в должности главы Верховного совета ДНР. В этом же месяце на него совершили покушение. Водитель машины, в которой ехал Захарченко, получил ранение.

В ноябре 2014 года Захарченко стал главой ДНР. За него продолсовали 765 тыс. человек, что составило около 75% голосовавших. Украина, Евросоюз и США назвали выборы нелегитимными. В 2015 году в боях за Дебальцово на него совершили очередное покушение, ранив в ногу. Длительное время Захарченко передвигался на костылях.