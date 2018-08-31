В групповом этапе Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Копенгагеном», «Бордо» и «Славией»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Сине-бело-голубые попали в группу C, где сыграют с датским «Копенгагеном», французским «Бордо» и чешской «Славией».

Матчи группового этапа пройдут 20 сентября, 4 и 25 октября, 8 и 29 ноября, а также 13 декабря. Подробную информацию о расписании в УЕФА сообщат позднее.

Накануне, 30 августа, «Зенит» проиграл в раунде плей-офф норвежскому «Мольде» со счетом 2:1. Несмотря на это, петербуржцы смогли пройти дальше, поскольку выиграли первый матч со счетом 3:1.