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Смольный установил максимальный размер платы за парковку в 2019 году

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© Фото: Михаил Воскресенский / РИА «Новости»

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За час парковки автомобилисты заплатят не более 118,25 рублей.

Правительство Петербурга установило максимальный размер часовой оплаты стоянок в 2019 году. Соответствующий документ подписал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Размер оплаты для автомобилистов будет составлять не более 118,25 рублей, мотоциклисты заплатят куда меньше – 35,48. Для остального вида транспорта ценник будет следующим – 117,42 рубля.

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Новый тариф будет действовать только на региональных стоянках, расположенных на трассах общего пользования. Контролировать данную сферу будет вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Стоимость частных парковок будут устанавливать владельцы.

Ранее сообщалось, что петербуржцы считают парковку на тротуарах и газонах главной проблемой благоустройства Северной столицы. По мнению горожан, на местах, где должна расти трава, образуются пыльные пустыри или грязное месиво.

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