Петербуржцы назвали парковку на тротуарах главной проблемой городского благоустройства

Петербуржцы считают парковку на тротуарах и газонах главной проблемой благоустройства Северной столицы. Об этом сообщило движение «Красивый Петербург» по итогам опроса, в котором участвовали около 3 тыс. человек.

«Парковка на газонах приводит к уничтожению зеленого покрова. На местах, где должна расти трава, образуются пыльные пустыри или грязное месиво», – отметили активисты.

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Второй проблемой горожане считают вырубку деревьев и недостаточное озеленение Северной столицы, а третье место в антирейтинге занял мусор на улицах, во дворах и парках.

Помимо этого, жители Петербурга недовольны нелегальной рекламой и торговлей, ямами на дорогах и лужами и плохим состоянием фасадов зданий. Активисты подчеркнули, что по поводу проблем необходимо жаловаться в соответствующие ведомства.