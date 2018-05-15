Смольный: Общественники неправильно измерили объем пыли на дорогах Петербурга

Комитет по благоустройству Северной столицы назвал неверным методы, с помощью которых общественники изучили уровень загрязненности улиц города.

Ранее движение «Красивый Петербург» сообщило, что количество пыли на некоторых дорогах превышает норматив в десятки раз, а на одном из участков Приморского проспекта – в 70 раз. Активисты обвинили Смольный в некачественной уборке улиц.

В пресс-службе комитета по благоустройству заявили, что для подсчета количества грязи необходимо поделить площадь всей улицы на количество собранной пыли. Общественники изучали загрязненность дорог, отчертив на них один квадратный метр и сметя оттуда грязь.

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В ведомстве добавили, что активисты проводили измерения не только на улицах, но и во внутридворовых и внутриквартальных территориях, уборка которых не входит в полномочия комитета.

Ранее общественники отметили, что методы по выявлению засорености были утверждены во временной инструкции по контролю и приемке работ по комплекскной уборке улиц Петербурга. Документ был опубликован на сайте комитета по благоустройству, в настоящее время его нет на портале, его можно найти на сохраненной версии страницы.

По данным Смольного, 15 мая улицы Северной столицы чистят почти 1 тыс. дворников 440 спецмашин. В понедельник, 14 мая, на уборку потратили 6,5 тыс. кубометров воды.

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