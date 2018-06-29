Милонов попросил проверить ценовой террор на услуги парковки в Пулково

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру Петербурга проверить обснованность расценок на парковку машин на территории аэропорта «Пулково».

«Стоимость парковки в аэропорту меньше, чем на одни сутки, может доходить до двух тысяч рублей. Автовладельцы лишены бесплатного времени на парковку. А еще менеджеры воздушной гавани решили также ликвидировать и бесплатную парковку. Другими словами, на территории «Пулково» организован настоящий ценовой террор на услуги парковки», – сказал Милонов.

По словам депутата, владельцы воздушной гавани «банально наживаются на пассажирах», вынужденных пользоваться услугами безальтернативной стоянки при гавани. Он подчеркнул, что даже в странах Европы и других городах России всегда есть бесплатный вариант для парковки автомобиля, а цены на платную парковку находятся в разумном диапазоне.

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«Театр начинается с вешалки, а знакомство с городом – с аэропорта. Что же мы видим с самого порога нашего родного города? Очумевшие от легких денег нувориши без тени смущения всовывают свои алчные пальцы в карманы простых людей. Где это видано, чтобы цена на парковку превышала стоимость авиабилета?», – добавил Милонов.

Ранее Милонов раскритиковал российскую писательницу Людмилу Улицкую, которая в интервью украинскому телеканалу заявила, что Россия и страны бывшего СССР отстают от цивилизованной Европы на 150 лет. По мнению парламентария, разговор между женщиной и журналистом отдавал «нацистским душком».

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