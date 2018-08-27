Арбитражный суд отказался признавать «Тосно» банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области вернул «Тосно» заявление о банкротстве клуба, сообщает РАПСИ. В пресс-службе суда заметили, что возвращение заявления не препятствует повторному обращению с аналогичными требованиями в суд в общем порядке.

«Тосно» прекратил свое существование 9 июня. Футболистам и работникам клуба пообещали выплатить все долги по зарплате, однако этого не сделано до сих пор. По данным агента Александра Маньякова (согласно данным портала «Матч ТВ», – прим. ред.), «лесники» задолжали около 200 млн рублей.

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По словам спонсора клуба, управляющего партнера компании Fort Group Максима Левченко, содержать «Тосно» в Премьер-лиге оказалось не по карману. Несмотря на громкие заявления чиновников из Ленобласти о финансовой помощи, спортивному коллективу так никто и не помог.

Команда была основана 2013 году и имела яркую историю. В своем первом сезоне «Тосно» вышел в ФНЛ, а спустя два года дорос до РФПЛ. В сезоне-2017/18 «лесники» вылетели из Премьер-лиги, но завоевали Кубок России, победив в финале курский «Авангард».