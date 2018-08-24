«Зенит» в 1/16 финала Кубка России сразится с астраханским «Волгарем»

Футбольный клуб «Зенит» узнал соперника по 1/16 финала Кубка России. Петербуржцы сыграют с астраханским «Волгарем».

Игра для сине-бело-голубых пройдет на выезде. Команды встретятся 26 или 27 сентября. Точную дату определят позднее.

«Волгарь» в сезоне 2018/19 выступает в хоне «Юг» Первенства России среди клубов Профессиональной футбольной лиги.

В прошлом году «Зенит» выбыл на 1/16 финала Кубка России, проиграв петербургскому «Динамо», которое в 2018 году переехало в Сочи и получило название в честь города.

Победителем турнира стал ФК «Тосно», обыгравший курский «Авангард». Команда была расформирована в 2018 году из-за финансовых сложностей.