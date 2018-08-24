Порошенко перепутал слова гимна на военном параде

Президент Украины Петр Порошенко открыл военный парад в Киеве, посвященный дню независимости Украины, словами из «Марша украинских националистов, в котором перепутал слова.

Вместо «Питала нас боль по утрате Украины» он сказал: «Питала нас боль за судьбу Украины», вместо «Кормил нас гнев и злость на врагов» – «Взрастил нас гнев и ярость на врагов».

Текст марша, где Порошенко допустил ряд неточностей, в 1932 году был утвержден Организацией украинских националистов (ОУН, запрещена на территории России, – прим. ред.) в качестве гимна.

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Это не первый случай, когда украинский лидер забывает текст. В середине августа он перепутал в Facebook первую строчку национального гимна. Официально утвержденный вариант текста начинается со слов «Ще не вмерла України і слава, і воля», а у Порошенко получилось «Ще не вмерли України ні слава, ні воля».

Ранее народный депутат Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Олег Барна заявлял, что военный парад в Киеве вызовет «землетрясение в Кремле». Он добавил, что украинскому народу «есть чем похвастаться».

В параде приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих, в том числе представители 18 других стран, а также 250 единиц военной техники и боевая авиация. Все солдаты были одеты в новую парадную форму, некоторые прошли маршем в полном боевом обмундировании и с оружием в руках.