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«Подорвать демократию»: Microsoft сообщила о новой российской хакерской атаке

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© Фото: Алексей Мальгавко / РИА «Новости»

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По словам представителей корпорации, атака не была направлена на лоббирование интересов какой-либо партии.

Корпорация Microsoft сообщила, что пресекла кибератаку хакерской группы Strontium (называют себя Fancy Bear, APT28, – прим. ред.), деятетельность которой американские власти связывают с Кремлем, сообщает Associated Press.

По данным компании, хакеры создали несколько интернет-страниц, которые выглядят как домены Сената Конгресса США, Гудзоновского и Международного республиканского института. По мнению представителей Microsoft, атака не была направлена на лоббирование интересов какой-либо партий, она «подрывала демократию».

Случшившееся напомнило редмондской корпорации о тактике хакеров во время прошедших выборов в США и Франции. Будущие выборы в Конгресс США состоятся 6 ноября. На них будут переизбираться треть сенаторов и 39 губернаторов штатов и территорий.

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По мнению Вашингтона, российские власти вмешались в выборы президента США, прошедшие в ноябре 2016 года. По словам спецсоветника Роберта Мюллера, 12 офицеров ГРУ из разных подразделений были задействованы в хакерских атаках на компьютеры Демократической партии.

В свою очередь президент России Владимир Путин опроверг обвинения, заявив, что информация была ложной. По словам российского лидера, Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов.

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