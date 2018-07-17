«У вас президентов не убивали, что ли?»: Путин дал интервью американскому телеканалу Fox News

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу Fox News. Это произошло сразу после встречи с лидером США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля.

Это был первый российско-американский саммит. Трамп и Путин встретились, чтобы обсудить главные вопросы, затрагивающие обе страны. В течении двух часов главы государств обсуждали вмешательство в выборы США, ситуацию в Сирии, решения НАТО, вопросы энергетики и многое другое.

«Мы собрались, встретились для того, чтобы найти пути улучшения наших отношений, а не разрушать их окончательно», – отметил Путин во время интервью Fox News.

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Встреча Путина с американским журналистом Крисом Уоллесом продлилась намного меньше – полчаса. Беседа началась с краткого обзора встречи Путина и Трампа.

Путин рассказал, что они сошлись во мнении с Трампои о том, что терроризм представляет большую угрозу. Страны готовы к взаимному сотрудничеству для противодействия как последствий, так и предпосылок терроризма.

Главы государств затронули тему сокращения запасов ядерного оружия на Корейском полуострове. «Потребуются международные гарантии, и Россия готова внести свой вклад в том объеме, который от нее будет требоваться», – заверил Путин.

Одной из самых важных тем интервью стал вопрос о том, вмешивалась ли Россия в выборы президента США. Крис Уоллес показал Путину обвинение спецсоветника Роберта Мюллера о том, что 12 офицеров ГРУ из разных подразделений были задействованы в хакерских атаках на компьютеры Демократической партии, их целью было – сорвать выборы президента США.

«Кто-то подтасовал факты, кто-то вбросил ложную информацию – нет», – отрезал Путин. Он утверждает, что Россия как государство никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов. Путин считает, что нужно не искать виновных, а извиниться перед избирателями. А Роберту Мюллеру Владимир Путин предложил направить официальный запрос.

Далее Крис Уоллес сменил тему и задал Путину вопрос напрямую: «Есть ли у вас какой-то компромат на Дональда Трампа?» Сразу последовала соответствующая реплика: «Разве стоило встречаться, чтобы здесь друг друга поносить неприличными словами? Это не соответствует дипломатической мировой практике». Путин заявил, что Трамп до избрания в президенты не представлял для России никакого интереса., да и вообще его кандидатура на выборах оказалась сюрпризом.

Следующей темой стала ситуация с НАТО, которая, по словам Путина, представляет прямую угрозу для России. К этому относится продвижение инфраструктуры НАТО к границам страны. Речь идет о включении в НАТО Украины и Грузии.

Не менее волнующим вопросом стало и участие России в военном конфликте в Сирии. Владимир Путин считает, что виновниками войны являются только террористические группировки, такие, как ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России – прим. ред.) и им подобные.

Удары же по городу Ракка наносила, по словам Путина, американская авиация. Этот вопрос Путин также обсуждал и с Трампом. «Ракка стерта с лица земли, это сплошные руины, напоминают Сталинград времен Второй мировой войны, и ничего хорошего, конечно, в этом нет», – считает Владимир Путин.

В интервью прозвучала в том числе темы Крыма. Владмир Путин заявил, что присоединение полуострова к РФ – это демократия. Президент сразу сказал, что Дональд Трамп считает иначе: «Мы знаем позицию Трампа по поводу того, что Крым – это часть украинского государства».

На этом дискуссия по Крыму резко завершилась и перешла к теме видеоматериалов. Видео – презентация новых российских ракет, которые, по словам Криса Уоллеса, летят через США и приземляются во Флориде. Президент России опроверг эту информацию.

Затем последовал еще один открытый вопрос: «Почему столько людей, которые выступают против Владимира Путина, вдруг были убиты?» Американский журналист привел в пример Сергея Скрипаля и Анну Политковскую. «Россия находится еще в значительной степени в состоянии своего государственного становления. И есть много, к сожалению, проявлений подобного рода», – ответил Путин.

Он добавил, что он ничего не знает о людях, пострадавших от химического препарата, который называют «Новичком»: «Просто голословные обвинения».

«У вас президентов не убивали, что ли? Вы подзабыли об этом? Кеннеди где убили, в США или в России? А с Кингом что случилось? Что вообще происходит во время столкновений между полицией и членами гражданского общества, скажем, этнических негритянских организаций? Это у нас, что ли, происходит или у вас? Это у вас происходит. У вас много своих проблем», – заявил Путин.

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Владимир Путин заявил, что не считает себя символом страны, эту роль выполняют флаг и гимн. Но для него важно, чтобы его работа отражала занятость России и готовность нормализации отношений с США.

В конце беседы Путин сам затронул тему санкций со стороны США: «Взяли, выгнали свои крупные компании с нашего рынка. Они ушли и уступили место конкурентам».