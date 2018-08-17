Рособрнадзор запретил прием в петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права

Рособрнадзор запретил принимать студентов в Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права (ИВЭСЭП) и Сочинский институт моды, бизнеса и права. По словам представителей надзорного ведомства, оба негосударственных вуза не исполнили предписания в установленные сроки.

Ранее образовательные учреждения лишились свидетельства о государственной аккредитации. Данный документ подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам.

В случае приостановления или лишения действия аккредитации, вуз по-прежнему может вести свою деятельность и выдавать документы собственного образца. Однако он не имеет права выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца и гарантировать отсрочку от службы в армии.

Отзыв лицензии на право ведения образовательной деятельности, что случилось с ИВЭСЭП, куда серьезнее. Без соответствующего документа вуз не имеет права обучать и принимать студентов.

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ИВЭСЭП ведет свою деятельность с 1994 года и является крупнейшим негосударственным вузом России. Головное здание института расположено в доме 42 по Литейному проспекту, филиалы расположены во многих городах Ленобласти, Ереване, Кирове, Краснодаре, Красноярске, Перми и других городах.

Выпускниками вуза являются сенатор Андрей Кутепов и футболист лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор разрешил прием студентов в Европейский университет (ЕУ). Будущие студенты смогут подать заявления до 12 сентября включительно. В грядущем учебном году в образовательном учреждении будет 90 стипендиальных мест.