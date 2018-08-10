Петербургскому институту экономики и управления запретили прием студентов

Рособрнадзор запретил принимать студентов негосударственному Санкт-Петербургскому институту экономики и управления (СПбИЭУ). Об этом говорится на официальном сайту службы.

В ведомстве заявили, что институт не исполнил в установленные сроки выданные предписания. В Рособрнадзоре не раскрыли причину претензий к образовательному учреждению.

СПбИЭУ был основан в 1994 году. Он занимается подготовкой по программам среднего профессионального и высшего образования, а также позволяет окончить 10-11 классы за один год.

В пятницу, 10 августа, Рособрнадзор также запретил принимать студентов частному Кубанскому медицинскому институту. Помимо этого, ведомство приостановило лицензию Первого московского юридического института и религиозной образовательной организации высшего образования «Евроазиатская богословская семинария Ассоциации христиан веры евангельской «Церковь Божия».

Ранее Европейский университет в Петербурге смог пройти проверку Рособрнадзора. Вуз, который несколько раз пытался восстановить лицензию, может вернуться к полноценной работе в сентябре.