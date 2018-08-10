  • 10 Август 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ  
Нефть($) 10.08.2018 72.96 +1.35
Нефть(p) 10.08.2018 4548.55 +60.89

Петербургскому институту экономики и управления запретили прием студентов

Автор:


© Фото: vk.com/spbiemru

Темы дня

Соответствующее решение в отношении частного вуза принял Рособрнадзор.

Рособрнадзор запретил принимать студентов негосударственному Санкт-Петербургскому институту экономики и управления (СПбИЭУ). Об этом говорится на официальном сайту службы.

В ведомстве заявили, что институт не исполнил в установленные сроки выданные предписания. В Рособрнадзоре не раскрыли причину претензий к образовательному учреждению.

СПбИЭУ был основан в 1994 году. Он занимается подготовкой по программам среднего профессионального и высшего образования, а также позволяет окончить 10-11 классы за один год.

В пятницу, 10 августа, Рособрнадзор также запретил принимать студентов частному Кубанскому медицинскому институту. Помимо этого, ведомство приостановило лицензию Первого московского юридического института и религиозной образовательной организации высшего образования «Евроазиатская богословская семинария Ассоциации христиан веры евангельской «Церковь Божия».

Ранее Европейский университет в Петербурге смог пройти проверку Рособрнадзора. Вуз, который несколько раз пытался восстановить лицензию, может вернуться к полноценной работе в сентябре.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    В погоне за впечатлениями: что нужно обязательно увидеть в Карелии

    Бурные водопады, мраморные каньоны, величественный Валаам и невероятные Кижи – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел лучшие места соседнего региона, куда можно съездить на выходные.

    читать далее →

    Топ-5 мест в Петербурге и Ленобласти, где можно снять коттедж на двоих

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно отдохнуть на природе за небольшие деньги.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.08.18
    Складская недвижимость: ритейлеры уступят производству
    07.08.18
    Какие материалы используются для производства памятников?
    03.08.18
    Помощь юристов при бракоразводном процессе: главные преимущества
    02.08.18
    Петербургские покупатели получили доступ к грандиозной распродаже диванов
    01.08.18
    Большой выбор керамической плитки российского и импортного производства в одном каталоге
    30.07.18
    Производство геотекстиля
    26.07.18
    Как не переплатить при покупке матраса
    23.07.18
    Психологическая подготовка поможет пройти собеседование успешно

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram