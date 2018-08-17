Дороже, чем «Бурдж-Халифа»: стоимость «Лахта Центра» оценили в 155 млрд рублей

Стоимость строящегося небоскреба «Лахта Центр» составляет 155 млрд рублей или 2,5 млрд долларов, сообщает пресс-служба компании «Газпром нефть».

Сумма, потраченная на новую петербургскую достопримечательность, превысила стоимость возведения самого высокого небоскреба в мире – 828-метровой башни «Бурдж-Халифа» в Объединных Арабских Эмиратах.

«Лахта Центр» – самый северный и самый высокий небоскреб в России и Европе, его высота составляет 462 метра. Общая площадь объекта – около 400 тыс. кв. м. На комплекс ушло около 5% консолидированной стоимости активов группы «Газпром нефть».

Читайте также:

«Лахта центр» достроили до окончательной высоты в 462 метра



Строительство небоскреба началось в 2012 году на средства нефтяной компании. Генеральным подрядчиком выступает турецкая Renaissance Construction. В здании, помимо офисов «Газпрома», планируют разместить планетарий, двухуровневый ресторан, спортивный комплекс, смотровую площадку и детский научно-образовательный центр.

Сдать комплекс планируют уже в октябре 2018 года, структуры крупнейшей газовой компании России переедут в «Лахта Центр» в 2019 году.