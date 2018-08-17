Актер Евгений Леонов-Гладышев, сыгравший в «Убойной силе», попал в реанимацию

Вечером 16 августа народного артиста России Евгения Леонова-Гладышева экстренно госпитализировали в городскую Елизаветинскую больницу.

По предварительным данным, у актера диагностировали кровоизлияние в мозг. Врачи провели сложную операцию. Сейчас 66-летний артист находится в отделении нейрохирургии, его состояние оценивают как стабильное.

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Леонов-Гладышев известен зрителям по ролям во многих отечественных фильмах и сериалах – «Место встречи изменить нельзя», «Сибириада», «Включите северное сияние», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей».

Ранее сообщалось, что в Петербурге скончался дирижер и заслуженный деятель искусств России Лео Корхин. Сооснователь ленинградского балета умер на 90 году жизни, причины его смерти пока не называются.