Сооснователь Ленинградского балета на льду Лео Корхин умер в Петербурге

В Петербурге скончался дирижер и заслуженный деятель искусств РФ Лео Корхин. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщили в городском комитете по культуре.

Корхин умер на 90-м году жизни. В Смольной не назвали причину его смерти.

Лео Вениаминович родился в Киеве в 1929 году. В 1954 году он переехал в Ленинград, где дирижировал оркестром Ленинградской филармонии.

В следующем десятилетии Корхин стал руководителем Ленинградского балета на льду, который возглавлял на протяжении боле 50 лет. Кроме того, дирижер с конца 1990-х годов преподавал в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.

Корхин также прославился в качестве автора музыки к фильмам «Белое солнце пустыни», «Женя, Женечка и "катюша"» и другим произведениям.