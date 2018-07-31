В Москве госпитализировали Аскольда Запашного

Заслуженного артиста России Аскольда Запашного доставили в одну из московских больниц, сообщает Telegram-канал «112». По данным издания, дрессировщика госпитализировали с приступом панкреатита. Сейчас Запашному предстоит пройти ряд обследований.

По словам матери артиста Татьяны Запашной, сын попал в больницу после катания на водных лыжах в Подмосковье, сообщает «Комсомольская правда». Дрессировщик упал и нахлебался воды. Ему предстоит прочистить желудок, после процедуры его отпустят домой.

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Ранее в Москве экстренно госпитализировали народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Проблемы со здоровьем у певца начались в 2001 году. В 2005 году у него было обнаружено онкологическое заболевание. В 2010 году Кобзон дважды упал в обморок во время выступления в Астане. За последний год артист оказывался в больнице уже несколько раз.