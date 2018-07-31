  • 31 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 13:20 62.3685  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 13:20 73.1342  
Нефть($) 31.07.2018 75.26 0.17
Нефть(p) 31.07.2018 4691.94 -13.80

В Москве госпитализировали Аскольда Запашного

Автор:


© Фото: Евгений Биятов / РИА «Новости»

Темы дня

По предварительным данным, дрессировщик попал в больницу из-за приступа панкреатита.

Заслуженного артиста России Аскольда Запашного доставили в одну из московских больниц, сообщает Telegram-канал «112». По данным издания, дрессировщика госпитализировали с приступом панкреатита. Сейчас Запашному предстоит пройти ряд обследований.

По словам матери артиста Татьяны Запашной, сын попал в больницу после катания на водных лыжах в Подмосковье, сообщает «Комсомольская правда». Дрессировщик упал и нахлебался воды. Ему предстоит прочистить желудок, после процедуры его отпустят домой.

Читайте также:

Умер Сергей Шеховцов, сыгравший в «Дальнобойщиках» и «Антикиллере»

Ранее в Москве экстренно госпитализировали народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Проблемы со здоровьем у певца начались в 2001 году. В 2005 году у него было обнаружено онкологическое заболевание. В 2010 году Кобзон дважды упал в обморок во время выступления в Астане. За последний год артист оказывался в больнице уже несколько раз.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Концерты Роджера Уотерса и Антохи МС, фестиваль света, кинопоказы и праздник мыльных пузырей – «Санкт-Петербург.ру» выбрал самые интересные мероприятия, которые пройдут в городе на Неве в последний месяц лета.

    читать далее →

    В погоне за впечатлениями: что нужно обязательно увидеть в Карелии

    Бурные водопады, мраморные каньоны, величественный Валаам и невероятные Кижи – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел лучшие места соседнего региона, куда можно съездить на выходные.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.07.18
    Производство геотекстиля
    26.07.18
    Как не переплатить при покупке матраса
    23.07.18
    Психологическая подготовка поможет пройти собеседование успешно
    23.07.18
    Дольщики ЖК «Охта Модерн»: Аресты – это хорошо, но нам нужен дом
    23.07.18
    Какие строительные товары реализует ТД «Андраус»?
    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram