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В Выборге пожарные спасли кота с помощью кислородной маски (ВИДЕО)

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Мурлыка пострадал во время пожара, четверо его сородичей погибли.

В Выборге пожарные спасли кота и оказали ему первую помощь, дав кислородную маску, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти. Пожар в пятиэтажке на Школьной улице вспыхнул в одиннадцатом часу дня. По словам пожарного Виктора Гончарова, при тушении пожара они увидели движение. Как оказалось, это были несколько испуганных кошек.

«Нам удалось поймать их и вынести на улицу, где нас встретили двое ребят-подростков. Как оказалось, мальчики успели выскочить из квартиры, когда начался пожар. Они и рассказали нам, что в пожаре остались еще пять животных. И, пока наши коллеги продолжали заниматься ликвидацией пожара, мы обнаружили оставшихся кошек», – сказал Гончаров.

Всего огнеборцы вынесли на улицу восемь животных. Не все из них были в сознании, четверо погибли. Еще четырех мурлык удалось спасти.

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«Один из лежащих котов вдруг шевельнулся. Мы сразу приступили к реанимационным действиям – очистили пасть и дыхательные пути от грязи и слизи, промыли водой и провели сердечно-легочную реанимацию при помощи дыхательного аппарата. И кот очнулся», – добавил Гончаров.

Ранее сообщалось, что в районе Кузьмоловского кладбища на дорогу выкинули 17 щенков, затем на том же месте нашли еще восемь собак. Многие из них были сильно истощены. Сейчас активисты ищут друзьям человека новый дом.

Видео: vk.com/gu_mchs_lenoblasti

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