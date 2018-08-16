В Выборге пожарные спасли кота с помощью кислородной маски (ВИДЕО)

В Выборге пожарные спасли кота и оказали ему первую помощь, дав кислородную маску, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти. Пожар в пятиэтажке на Школьной улице вспыхнул в одиннадцатом часу дня. По словам пожарного Виктора Гончарова, при тушении пожара они увидели движение. Как оказалось, это были несколько испуганных кошек.
«Нам удалось поймать их и вынести на улицу, где нас встретили двое ребят-подростков. Как оказалось, мальчики успели выскочить из квартиры, когда начался пожар. Они и рассказали нам, что в пожаре остались еще пять животных. И, пока наши коллеги продолжали заниматься ликвидацией пожара, мы обнаружили оставшихся кошек», – сказал Гончаров.
Всего огнеборцы вынесли на улицу восемь животных. Не все из них были в сознании, четверо погибли. Еще четырех мурлык удалось спасти.
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«Один из лежащих котов вдруг шевельнулся. Мы сразу приступили к реанимационным действиям – очистили пасть и дыхательные пути от грязи и слизи, промыли водой и провели сердечно-легочную реанимацию при помощи дыхательного аппарата. И кот очнулся», – добавил Гончаров.
Ранее сообщалось, что в районе Кузьмоловского кладбища на дорогу выкинули 17 щенков, затем на том же месте нашли еще восемь собак. Многие из них были сильно истощены. Сейчас активисты ищут друзьям человека новый дом.